Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine üç farklı konukeviyle çözüm sağlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu bir anlayışla okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Üniversite için şehir dışından Ankara’ya gelen ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencileri için, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında da barınma desteği sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) yapılan yurt başvurusu sonucu herhangi bir yurda yerleşemeyerek açıkta kalan öğrencilere bu yıl da üç farklı konukeviyle hizmet verecek.

Öğrencilere güvenli ve konforlu barınma imkânı sunan Metkay Kız Konukevi 200, Kurtuluş Kız Konukevi 93 ve Eserkent Konukevi (Araplar) ise 2000 olmak üzere toplamda 2 bin 293 kişilik kapasiteyle üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

Konukevlerine GSB yurtlarına başvuran ancak yerleşemeyen öğrenciler başvuruda bulunabilecek. Şehit ve gazi çocukları ile sosyal destek alma şartlarını yerine getiren ailelerin çocukları konukevlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. GSB yurtlarına yerleşemeyen ve açıkta kalan diğer öğrenciler için ise belirlenen ücret tarifesi, Metkay ve Kurtuluş Kız Konukevleri için aylık bin 620 TL, Eserkent Konukevi için aylık bin 80 TL şeklinde olacak.

Konukevlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını “https://www.konukevi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 1-8 Ekim tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular değerlendirildikten sonra gerekli kriterleri taşıyan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nin Metkay, Kurtuluş ve Eserkent Konukevlerine yerleştirilecek.