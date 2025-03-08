Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kadın Emeği Pazarları ile 130 girişimci kadına ve 16 kadın kooperatifine ücretsiz stant imkânı sağladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kadın Emeği Pazarları ile 130 girişimci kadına ve 16 kadın kooperatifine ücretsiz stant imkânı sağladı.

Ankamall AVM’nin 1’inci katında girişimci kadınların el emeklerini sergilediği Kadın Emeği Pazarları, 9 Mart tarihine kadar gezilebilecek. 8-9 Mart tarihlerinde de “Kadın Emeği Tasarım Pazarı” Armada AVM’de Başkentlilerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Dayanışma Merkezi tarafından kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Emeği Pazarı, bu yıl da Başkentlilerle buluştu.

Ankamall AVM’nin 1’inci katında kurulan pazarda, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırması amacıyla satış ve pazarlama eğitimi verilen 120 girişimci kadına Büyükşehir Belediyesi tarafından stant desteği sağlandı. 9 Mart tarihine kadar 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan pazarda, her gün 30 farklı kadın, mumlar, çantalar, iğne oyaları, takılar ve amigurumi gibi birbirinden özel el emeği ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak.

KADIN EMEĞİ TASARIM PAZARI ARMADA AVM’DE AÇILACAK

8-9 Mart tarihlerinde ise Kadın Emeği Tasarım Pazarı, eğlenceli dans gösterileri, müzik dinletisi ve atölye çalışmalarıyla Armada 2 AVM’nin zemin katında vatandaşlarla buluşacak. Pazarda, bireysel kadın girişimcilerin yanı sıra 16 kadın kooperatifinin el emeği ürünleri sergilenecek.