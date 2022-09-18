Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarında sınava girecekler için ücretsiz hazırlık parkur kursu projesini hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarında sınava girecekler için ücretsiz hazırlık parkur kursu projesini hayata geçirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, daha önce başlattığı ve yoğun ilgi gören Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavlarına hazırlık parkur kurslarından sonra bu kez de Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarında da hazırlık parkur kursuları vermeye başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ile Sincan Aile Yaşam Merkezleri’nde düzenlediği kurslara katılan lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

“Eğitimler 9 ay sürecek”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak öğrenci dostu uygulamalara devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kadın ve Aile Hizmetlerinin birlikte düzenlediği fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kurslarının üçüncüsüne 5 Eylül itibari ile başladık. Birinci ve ikinci dönemde büyük bir başarı sağladık. Eğitimlerimiz, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ve Sincan Aile Yaşam Merkezleri’nde düzenlenecek ve 9 ay sürecek. Eğitimlerimiz uzman antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve sağlık personelleri eşliğinde sürdürülecek. Kursumuza katılan adaylarımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

“Geçen dönem kurslarımızda büyük bir başarı sağladık”

Geçmiş dönemdeki kurslara katılan adayların yüksek başarı sağlamalarının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Beden Öğretmeni Emrah Halil Deyimli, “Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kadın ve Aile Hizmetlerinin ortaklaşa düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kurslarının üçüncüsünü de başlattık. Geçen dönem kurslarımızda büyük bir başarı sağladık bu da bizi çok mutlu etti. Kurslarımıza katılmak isteyen adaylarımızı Atatürk Kapalı ve Sergi Sarayı ve Sincan Aile Yaşam Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.