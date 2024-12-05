Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle “Dijital İnternet Güvenliği ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle “Dijital İnternet Güvenliği ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” düzenlendi. Eğitmenler eşliğinde Sincan Harikalar Diyarı Kadınlar Lokali’nde düzenlenen eğitime katılanlara kumar, sigara, alkol, internet ve madde bağımlılığı konuları ve çocukları bağımlıktan uzak tutmanın yolları anlatıldı.

Çocukları bağımlığının her türünden uzak tutmak amacıyla Sincan Harikalar Diyarı Hanımlar Lokali’nde düzenlenen eğitimde alanında uzman eğitmenler ebeveynlere kumar, sigara, alkol, internet ve madde bağımlılığı konularını ve onları bağımlıktan uzak tutmanın yollarını anlattı.

ABB olarak bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturacak eğitimlerine devam edeceklerini dile getiren Sosyolog Işıl Gürpınar, şunları kaydetti:

“Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Bağımlıkla Mücadele ve Farkındalık eğitimlerimiz, ebeveynlere bağımlılık konusunda farkındalık uyandırmak için gerçekleştirilmektedir. 18 yaş altı çocuklar günümüzde özellikle internet ve kumar olmak üzere bağımlılığın her türlüsüyle karşı karşıya kalmaktadır. Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Kadınlar Lokalleri ve Aile Yaşam Merkezleri aracılığıyla anne ve babalara ulaşarak çocuklarımızı bağımlılığın her türlüsünden uzak tutmak için çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.”