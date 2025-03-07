Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Kadın Emeği Pazarları ile 130 girişimci kadına ve 16 kadın kooperatifine ücretsiz stant imkanı sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Dayanışma Merkezi tarafından kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Emeği Pazarı, bu yıl da Başkentlilerle buluştu. Ankamall AVM’nin 1’inci katında kurulan pazarda, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırması amacıyla satış ve pazarlama eğitimi verilen 120 girişimci kadına Büyükşehir Belediyesi tarafından stant desteği sağlandı. 9 Mart tarihine kadar 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan pazarda, her gün 30 farklı kadın, mumlar, çantalar, iğne oyaları, takılar ve amigurumi gibi birbirinden özel el emeği ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak.

Kadın emeği tasarım pazarı armada AVM’de açılacak

8-9 Mart tarihlerinde ise Kadın Emeği Tasarım Pazarı, eğlenceli dans gösterileri, konser ve atölye çalışmalarıyla Armada 2 AVM’nin zemin katında vatandaşlarla buluşacak. Pazarda, bireysel kadın girişimcilerin yanı sıra 16 kadın kooperatifinin el emeği ürünleri sergilenecek.

"Güçlü bir kadın güçlü bir toplum, güçlü bir gelecek demek"

Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, tüm Başkentlileri kadın girişimcilere destek olmak için stantlara davet ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geleneksel hale getirdiğimiz Kadın Emeği Pazarı’nın açılışını yaptık. Amacımız biraz olsun kadın girişimcilere destek sağlamak. Bu anlamda Ankara’da bulunan çeşitli alışveriş merkezleriyle iş birliği yaparak, kendilerine ücretsiz stant desteği sağlıyoruz. Biz şöyle düşünüyoruz; güçlü bir kadın güçlü bir toplum, güçlü bir gelecek demek. Bu yüzden kadınların ekonomik olarak güçlenmesini çok önemsiyoruz. 9 Mart’a kadar stantlarımız açık olacak" dedi.

Ankamall Alışveriş Merkezi Pazarlama Müdürü Burçin Cesur ise, Kadın Emeği Pazarı’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ankamall olarak her zaman kadın emeğini destekleyen bir tarafımız da var. Çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.