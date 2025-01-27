Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 4’üncü Yarıyıl Çocuk Festivali’ni düzenleyecek.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 31 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4’üncü Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek. Ücretsiz düzenlenecek festivalde Hacivat -Karagöz gösterisinden balon katlamaya, konserlerden kukla şova kadar pek çok etkinlik yer alacak. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğrenmeye devam ediyor.

Çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Yarıyıl Çocuk Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe tüm çocuklar ücretsiz şekilde katılabilecek. 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde 2 günlüğüne gerçekleşecek festival programı ise şöyle:

31 Ocak tarihinde; Hacivat - Karagöz gösterisi sihirbaz gösterisi, Bay Köfte gösterisi, kukla oyunu ve balon katlama gösterisi yapılacak. 1 Şubat 2025 tarihinde ise; Kukla gösterisi, sihirbazlık gösterisi, interaktif çocuk şarkıları konseri (Melis Milli - Can Emre Uygan - Duygu Cinemre), Bay Köfte gösterisi, balon katlama gösterisi ve Hacivat - Karagöz gösterisi çocuklarla buluşturulacak.