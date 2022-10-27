Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gazeteci-Yazar Abbas Güçlü ile birlikte Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi ve Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileriyle buluştu.

Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Abdullah Özyiğit, "Öğrencilerimizin zorlu koşullarda eğitim aldıklarını biliyoruz. Bugünden itibaren yurt ve misafirhanemizde 35 TL olan akşam yemeklerinin ücretini 20 TL'ye indiriyoruz." dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, ev sahipliği yaptığı üniversite öğrencilerine sosyalleşebilmeleri ve güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi ve Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda konaklayan üniversite öğrencileri “Yaza Veda Partisi”nde gönüllerince eğlendi. Usta Gazeteci Abbas Güçlü’nün de katıldığı etkinlikte üniversite öğrencileri Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e talep ve önerilerini de iletti. Öğrencilerin taleplerini tek tek dinleyip not alan Başkan Özyiğit, " Enerjinizle, umudunuzla iyi ki varsınız gençler, her koşulda daima yanınızdayız. Sizlere daha iyi bir eğitim yaşamı sunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. " dedi.

Başkan Abdullah Özyiğit üniversite öğrencilerinin özgür şekilde kendilerini ifade ederek, kaliteli eğitim almaları için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, Yenişehir ilçesinin üniversite kenti olduğunu vurguladı. Özyiğit "Sizlerle birlikte büyük bir aile olduk. Hedefimiz birlikte güzel işler yapmak. Mersin Yenişehir bir üniversite kenti. Yurtlarımız ve misafirhanelerimiz paylaşmayı, dostluğu öğrenebileceğiniz bir ortam. Biz yerel yönetimlere de görevler düşüyor. Önümüzdeki süreçte de size bir tane uygulama sunacağız. O uygulama ile size ikram ettiğimiz öğle yemeklerimizi kentte yeme içme hizmeti veren yerlerde rezervasyon yaptırıp ücretsiz olarak yiyebileceksiniz. Öğrenci-Ye Projesi'ne Mersin Yenişehir Belediyesi olarak ortak olduk. Bunu Mersin’de Yenişehir esnafı ile üniversiteli gençlerimizi kaynaştırma ve buluşturma noktasında bir araç olarak da kullanacağız.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri sanatsal ve kültürel etkinliklere de öğrencileri davet ederek “Bizim kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizde sizleri aramızda görmek istiyoruz. Yenişehir’in çok güzel bir kültür merkezi var. Bu etkinliklere katılmanız bizi mutlu da eder.” şeklinde konuştu.

Başkanı Abdullah Özyiğit ulaşım konusu ile ilgili olarak öğrencileri ana arterlere taşıma noktasında çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek kısa sürede bu sorunu ortadan kaldıracaklarını kaydetti.

Yurt ve misafirhanede akşam yemek ücretlerinin ise 35 TL’den 20 TL’ye indirileceğinin müjdesini veren Başkan Özyiğit, “Geçen yıl olduğu gibi 1 ay ücretsiz yemek ikramımız da olacak . Bütün hesabımızı sürdürülebilir hizmetler olmasından yana yapıyoruz. Aile gelirinize fazla yük olmamanızı sağlamak adına elimizden geleni yapacağız.” dedi. “Her ne olursa olsun bir eksiğiniz, sıkıntınız, derdiniz olduğunda lütfen bana ulaşın, biz büyük bir aileyiz.” diyen Başkan Özyiğit, öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

Yıllarca “Genç Bakış” programı ile öğrencilerin sesi olan Gazeteci Abbas Güçlü ise etkinlikte öğrencilere önerilerde bulunarak, bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Sude Melisa Aksoy, Çağla Su Ergetir ve Semih Ulukavak sahne aldı. Üniversite öğrencilerine Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de eşlik etti.

Gecenin devamında ise sanatçılar Trangela ve Çağdaş Anadolu da sahne performanslarıyla öğrencilere müzik keyfi yaşattı. Mersin Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi’nde düzenlenen “YazaVeda Partisi”nde öğrencilere köfte ekmek ikramında da bulunuldu.