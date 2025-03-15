Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ramazan ayına özel başlattığı uygun fiyatlı kırmızı et satışı uygulaması kapsamında 2 haftada yaklaşık 61 ton kırmızı et satışı gerçekleştirildi.

ABB’nin Ramazan ayında vatandaşların temel gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için 4’üncü yılında da devam eden uygun fiyatlı kırmızı et satışı, Başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Çubuk, Kahramankazan ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen etler, kesimden paketlemeye kadar veteriner hekimler ve ziraat mühendislerinin denetiminde sofralara ulaştı. Vatandaşların yoğun talebiyle devam eden uygulamada, ilk hafta 28 bin 924 kilogram et satıldı. İkinci haftada ise toplam satış 60 bin 810 kilogram olarak gerçekleşti.

Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında, 1 Nisan 2025’e kadar Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile mobil marketlerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL’den satılacak.

Uygulamanın, başladığı günden bu yana kırmızı ete erişimi kolaylaştırdığını belirten Başkentliler, fiyatların piyasanın çok altında olmasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

Tayir İpek, "Kıyma aldım, kuşbaşı aldım Allah razı olsun. Bildiğimiz temiz yer, temiz et. Kasaptan alırken ne olduğunu bilmiyoruz. Burada tertemiz."

Mustafa Yılmaz, "Fiyatından dolayı Başkent Market’i tercih ettim. 2 gün önce marketten almıştım fiyatlar daha pahalı. Güzel bir hizmet."