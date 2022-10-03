Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent tarihinin en önemli noktalarından biri olan Ulus’ta başlattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent tarihinin en önemli noktalarından biri olan Ulus’ta başlattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde bulunan ve Ankara’nın yürüyen merdivenli ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ile eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ulus’un hem yepyeni bir görünüme kavuşması hem de tekrar cazibe merkezi hâline gelmesi hedefleniyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı; Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ile eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki restorasyon, yenileme ve tadilat çalışmalarına hızla devam ediyor. Yapılacak çalışmaların ardından Ulus’un yepyeni bir görünüme kavuşması ve tekrar eski günlerde olduğu gibi bir cazibe merkezi hâline gelmesi hedefleniyor.

60 yıllık Anafartalar Çarşısı yenileniyor

10 Kasım 1964’te açılan ve Ankara’nın yürüyen merdivenli ilk alışveriş merkezi olan Anafartalar Çarşısı’nda yenileme çalışmaları başladı.

Türkiye’nin ilk kadın seramikçisi Füreya Koral ile Seniye Fenmen’in eserlerinin yanı sıra Nuri İyem’in ilk kez duvar üzerine uygulanmış soyut resimlerinin bulunduğu çarşıda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, statik güçlendirme, cephe yenileme, iç mekânda tavan, duvar ve zemin kaplama tadilatları ile elektrik ve mekanik tesisatlarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kent tarihinde önemli bir yere sahip olan Anafartalar Çarşısı’ndaki çalışmaların 2023 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Yeni teknoloji merkezi Ulus İş Hanı’nda açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zamanla içindeki bazı bölümleri değişen ve tasarım özelliğini yitiren Ulus İş Hanı’nda ise yapının özgün mimarisini koruyarak, tahribatlara neden olan kaynakların yok edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkenti bilim ve teknolojinin merkezi yapmak için çalışmalarını sürdüren ve Dikmen Vadisi ile Kuzey Ankara’daki teknoloji merkezlerini hizmete alan ABB, Ulus İş Hanı’nın bir kısmını da teknoloji merkezi olarak üniversite öğrencilerinin kullanımına açacak.

Yapıda devam eden çalışmaların aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.

Ulus’un ekonomisi canlanacak

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin; ekonomik, ticari ve sosyal hayatın merkezlerinden olan eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

2017 yılında boşaltılan ve o günden bugüne kullanılmaması nedeniyle atıl duruma gelen binada; dış cephe yenileme, iç mekânda tavan, duvar ve zemin yenileme imalatları ile asansör, elektrik ve mekanik tesisat yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

2023 yılının Haziran ayında tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından binaya EGO Genel Müdürlüğünün taşınması ve bölge esnafının işlerinin açılması bekleniyor.

“Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni eski günlerine ulaştırmayı planlıyoruz”

Başkent tarihinde önemli yeri olan Ulus İş Hanı, Anafartalar Çarşısı ve eski Gençlik ve Spor Hizmetleri binasında yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanlığı Üst Yapılar Şefi Latif Yeşil, şunları söyledi:

“Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde ve Ulus İş Hanı’nda restorasyon projemizi gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası olarak bilinen, Ulus İş Hanı A bloğunda da kapsamlı tadilata girmiş bulunuyoruz. Hemen onun arkasında bulunan Anafartalar Çarşısı’nda da cephe yenileme, tesisat ve inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Esnafı mağdur etmeden, Ulus’u eski günlerine ulaştırmayı planlıyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu çalışmalardan büyük mutluluk duyduğunu belirten Anafartalar Çarşısı esnafından Kutay Çakar ise, “Havalandırma, bomba patlamasının olduğu sırada çok zarar görmüştü. O günden bu yana herhangi bir tadilat çalışması yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi çarşımızın tavanlarını, havalandırma sistemlerini yenilemek için çalışıyor ayrıca olası bir yangın sırasında çarşımızda yangın söndürme cihazları da olacak. Tadilat işlemlerinin tamamlanması ile birlikte işlerimizin artacağına inanıyorum. Müşteriler geldiğinde daha temiz, sıcak bir ortam olacak. Tuvaletlerimiz de yenileniyor. Çevre düzenlemesi de yapıldıktan sonra daha güvenli ve sosyal bir ortam olacağını düşünüyorum” dedi.