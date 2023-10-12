Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), “Ulus Meydan Tasarım Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ulus semti ile çevresini canlandırmak, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek ve başkentin kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla birçok yeni projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile 100. Yıl Çarşısı’nın yıkım çalışmasının tamamlanmasıyla başlatılan proje çerçevesinde, başkent Ankara yepyeni bir meydana kavuşacak. Ulus’a nefes aldıracak bin 800 metrekarelik meydanda yeşil alanlar, modern kent mobilyaları, açık sergi alanları, kafeterya ve 216 araç kapasiteli otopark yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 1. ve 2. TBMM Binası, Hacı Bayram Camii ve Ankara Kalesi gibi kentin tarihi simgelerinin yer aldığı bölgenin çehresi değişerek estetik bir görünüm kazanacak.