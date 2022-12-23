Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcuları 15-18 Aralık tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 5 madalya kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcuları 15-18 Aralık tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 5 madalya kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde yer alan spor kulüplerinin başarısı devam ediyor. 15-18 Aralık tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen 609 kulüp ve 4 bin sporcunun katıldığı Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kazandığı 5 madalya ile erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, kadınlarda üçüncü, genel klasmanda ise ikinci oldu.

4 altın, 1 bronz madalya

Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcuları 15-18 Aralık tarihleri arasında Isparta’da yapılan, toplamda 4 bin sporcu ve 609 kulübün katıldığı Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor tarihi bir başarıya imza attı. Turnuvada 4 altın 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken kadınlar kategorisinde üçüncü, genel klasmanda ise ikinci oldu. 58 kg erkeklerde İbrahim Öter, 63 kg erkeklerde Oğuzhan Kılıçkaya, 87 kg erkeklerde Haltan Uygun, 57 kg bayanlarda Zehra Kaygısız altın madalya; 73 kg bayanlarda Dilara Arslan ise bronz madalya kazandı.