Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi, Başkentlileri ağırlamaya devam ediyor.

ABB tarafından 2020’de yenilenerek hizmete açılan Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi, vatandaşlara beş yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam ediyor. ABB’nin; engelli, 60 yaş ve üstü, şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile öğrencilerin faydalandığı Balıkesir Altınoluk, Düzce Akçakoca ve Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesislerinde 2024’te toplam 7 bin kişi ücretsiz misafir edildi.

Beş yıldızlı otel konforunda ücretsiz konaklama

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki tesis; 4 gece 5 gün beş yıldızlı otel konforunda ücretsiz hizmet veriyor. Her hafta farklı bir grubun güvenli ve hijyenik bir ortamda konuk edildiği 45 kişi kapasiteli termal tesiste; ulaşım, termal havuz, etkinlik, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği, sınırsız çay, kahve, meşrubat, internet, havuz ve kaplıcadan yararlanma imkanı buluyor.

2024’te toplam 7 bin vatandaş tesislerden yararlandı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Kızılcahamam’daki, Balıkesir’in Altınoluk ilçesi ve Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki sosyal tesislerinde 2024’te; 3 bini 60 yaş ve üstü, 2 bini engelli, bini şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile bini öğrenci olmak üzere toplam 7 bin vatandaş misafir edildi. Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinden faydalanmak isteyen Ankaralılar Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunabiliyor.