Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar Kemer’de çıkan yangından dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek “Gençlik Meclisi üyeleri olarak aktif destek vermeye hazırız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayapınar, Kemer ilçesinde meydana gelen yangın nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte aktif destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca çalışma grupları oluşturuldu. Bu grupların farklı konularda etkinlikler düzenleyerek kent gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunması planlanıyor.

Engelli çalışma grubu kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, toplantıda oluşturulan Engelli Çalışma Grubu’na büyük önem verdiklerini ve özel projeler üreteceklerini söyledi. Kayapınar, “Belediyemiz engelsiz Antalya çerçevesinde hali hazırda birçok çalışma yürütüyor. Gençlik Meclisi olarak bunlara ek neler sunabiliriz diye bir engelli çalışma grubu oluşturduk. Daha önce bağımlılık, istismar, kadına yönelik şiddet konusunda çalışma gruplarımızı oluşturmuştuk. Bu alanlarla ilgili çalışlarımızı kurum kuruluşlarla işbirliği içinde devam ettiriyoruz. Aynı şekilde engelli vatandaşlarımız, arkadaşlarımız için de özel projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.