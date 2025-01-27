Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehit edilen Türk diplomatlar, yakınları ve Dışişleri Bakanlığı personelinin isimlerini ölümsüzleştirmek, kayıpların anısını yaşatmak ve toplumsal hafızada yer etmesini sağlamak amacıyla “Dışişleri Şehitleri Anıtı” inşa edecek.

ABB, kahramanca ülkelerine hizmet ederek yaşamlarını yitiren şehitlerin isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilerin anısını yaşatacak “Dışişleri Şehitleri Anıtı” anı mekanı olarak ziyarete açık olabilecek ve serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıyla belirlenecek.

Anıt, Botanik Park’a konulacak

Anıt; anı mekanı olarak ziyarete açık, erişilebilirliğinin kolay ve yeterli genişliğe sahip olması nedeniyle Botanik Park’ın Çankaya Caddesi üzerinde bulunan girişindeki belirlenen noktaya konumlandırılacak.