Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyat tarifesinde vatandaşlar için değişiklik talep edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyat tarifesinde vatandaşlar için değişiklik talep edildi.

ABB EGO Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bin 863 adet otobüs olduğu belirtildi. Bin 863 otobüsün yüzde 84’ünde CNG kullanıldığı belirtilen açıklamada, CNG satış fiyatının, sanayi tarifesi olarak belirlendiği ve söz konusu durumunda konut tarifesinden 4 kat daha fazla ücret ödenmesine yol açtığı vurgulandı. 1 metreküp sıkıştırılmış doğal haz fiyatının 2019 yılının nisan ayında 1 lira 67 kuruş olduğu hatırlatılan açıklamada, bu fiyatın günümüzde 20 lira 77 kuruşa çıkarıldığı ve maliyetlerin yüzde binden fazla arttığı kaydedildi.

Fiyat artışı zararın beşte birini karşılamaktadır

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Toplam bilet geliri 120 milyon liradır. Aylık zarar ise 262 milyon liradır. Son yapılan fiyat artışının ardından gelirlerin yaklaşık 50 milyon lira artacağı beklenmektedir. Yani fiyat artışı, zararın beşte birini karşılamaktadır.”

Toplu taşımada kullanılan CNG, tüm Türkiye’de kullanılan doğal gazın binde 28’idir.

Açıklamada, Uygun yakıt maliyeti ve çevre dostu olması sebebiyle şu an hali hazırda tercih edilen otobüslerin günümüzde maliyetleri karşılamadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Halkımızın uygun fiyatlarla ulaşımı için CNG fiyatlarında konut tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Konu hakkında Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ’a durum arz edilmiştir. Düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır.”