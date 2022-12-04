Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen Başkentin afet ve acil durum toplanma alanları belediyenin resmi web sitesi ve Başkent Mobil üzerinden yayınlanmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen Başkentin afet ve acil durum toplanma alanları belediyenin resmi web sitesi ve Başkent Mobil üzerinden yayınlanmaya başlandı.

Dünyanın en yıkıcı doğal afetlerinden biri olan depremin en son Düzce’de kendini göstermesinin ardından ABB, Başkentte afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için yürüttüğü çalışmalarına hız verdi.

ABB, AFAD tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarının listesini yayınlamaya başladı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden 25 ilçedeki toplam bin 688 afet ve acil durum toplanma alanına ulaşabilecek.

Başkentliler kendilerine en yakın toplanma alanını görebilecek

ABB’nin bu uygulamasıyla; Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesine girip ‘Toplanma Alanları’ sekmesine tıklayarak kendilerine en yakın toplanma alanını konumuyla birlikte harita üzerinden görebilecekler. Vatandaşlar Başkent Mobil uygulaması üzerinden toplanma alanlarına ulaşılabilecek. Uygulamaya giren vatandaşlar açılan sayfada kırmızı renkli olarak eklenen ‘Afet Toplanma Alanları’ modülünden liste ve haritalara kolayca ulaşabilecek.