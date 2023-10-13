Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılı için özel bir konser düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunun 100. Yılında Başkentlilere özel bir kutlama programı hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Atatürk Spor Salonu’nda 100. yılı özel bir konser ile kutlayacak. 13 Ekim 2023 Cuma günü saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek olan konserde sevilen sanatçı Sertab Erener sevilen şarkılarını başkentliler ile birlikte seslendirecek.