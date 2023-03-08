Gaziantep’te yapılan trafik denetimlerinde abart egzoz bulunduğu tespit edilen bir aracın sürücüsüne 4 bin 64 lira cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te yapılan trafik denetimlerinde abart egzoz bulunduğu tespit edilen bir aracın sürücüsüne 4 bin 64 lira cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiye araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, abart egzoz bulunduğu tespit edilen bir aracın sürücüsüne 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı.