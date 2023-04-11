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Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda Nisan ayında kış güzelliği yaşanıyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgede aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüyle birlikte sessizliğe bürünen Abant’ta güzel görüntüler oluşurken, yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda dün gece kar yağışı etkili oldu. Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı.

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