Bolu’nun en çok tercih edilen tabiat parkları arasında bulunan Abant Gölü Mili Parkı, Mart ayında yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu’nun en çok tercih edilen tabiat parkları arasında bulunan Abant Gölü Mili Parkı, Mart ayında yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi, Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, Mart ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkta yeşil ile beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Abant’a gelen tatilciler Mart ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkardı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini sürdü.

"Güzel bir ortam yakaladık"

İzmir’den Abant’a gelen Dursun Demir, "İzmir’de kar yok. Bu sene mevsimlerde değişti. Kuraklık var, susuzluk var. Burada şansımıza kar da yağdı. Güzel bir ortam yakaladık, her taraf kar. En son buraya 10 yıl önce gelmiştik" dedi.

"Doğa harikası"

Abant’ı çok sevdiğini ifade eden Minüre Demir, "Abant doğa harikası bir yer. Müthiş. Buraya ikinci gelişim. Kızıma hamileyken gelmiştim. Kızım şuan 10 yaşında. Yine geldik, yine geliriz" diye konuştu.

"Psikolojik olarak kötü olduğumuz için oradan biraz uzaklaştık"

Gaziantep’ten gelen depremzede Mustafa Bayel, "Abant çok güzel bir yermiş. Göl manzarası çok güzel, faytonla gezdik. Elektrikli faytonlar harika. Buralar çok güzel, herkesin gelmesi ve görmesi gerekir. Deprem bölgesinden geldik. Psikolojik olarak kötü olduğumuz için oradan biraz uzaklaştık ve rahatlama ihtiyacını hissettik. Gerçekten çok rahatladık. Oksijen ve bolca orman havasını çekiyoruz" şeklinde konuştu.

Berat Azda ise "Antalya’dan Abant’a geldik. Antalya’da kar olmadığı için Bolu’ya geldik. Çok temiz bir havası var" dedi.