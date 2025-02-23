Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na tatilciler akın etti. Binlerce kişinin ziyaret ettiği milli parkın bir tarafında kilometrelerce araç kuyruğu, diğer tarafında ise kayak kuyruğu oluştu.

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda 5 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Abant Gölü Milli Parkı’na akın etti. Milli park içerisinde bulunan rampalarda eline şambrel, poşet ve kızağını alan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Öte yandan milli parkın girişinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluşması vatandaşlara çile oldu. Jandarma ekipleri tarafından bölgede ateş yakan vatandaşlar uyarılırken, mangal yapmak isteyen vatandaşlar ise tüplü mangallar kullandı. Bölgede yolda kalan vatandaşlar tatilcilerin yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya’da kar olmaması nedeniyle Abant’a geldiklerini belirten Nedim Kuştepe, "Torunumun kar keyfini yaşaması için geldik, çok mutluyuz. Ona şambrel aldık, şambrel ile kaydık. Onun bu yaşta bunu yaşamasını zevkle izledik" dedi.

Nedim Kuştepe’nin torunu Nehir Kuştepe, "Üşüdüm ama Abant güzel. Dedem bana şambrel aldı, şambrel ile kaydık. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor.