Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolunda eriyen karlar heyelana sebep oldu.

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolunda eriyen karlar heyelana sebep oldu.

Heyelan, Abant Gölü Milli Parkı’nın giriş yoluna yakın bir noktada meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, Karayolları ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun Dereceören köyü mevkiinde oluşan heyelan alanında inceleme yaptı. Heyelan sebebiyle ağaçlar devrilerek, çamurlar yola aktı. Heyelan sebebiyle Abant Gölü Milli Parkı yolunda ulaşım tedbir amaçlı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.