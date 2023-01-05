Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’ndaki gölün kıyıları soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’ndaki gölün kıyıları soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Şehir merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, Abant Gölü’nün kıyıları kısmi buz tuttu. Soğuk havada da ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Abant, kış manzarasıyla fotoğraf tutkunlarına kartpostallık manzaralar sundu. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, bölgeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

İstanbul’dan tatil için Abant’a gelen Ahmet ve Meryem Erdil çifti, "Burası çok güzel, her zaman geliyoruz. Yazın gelmiştik, bir de kışın gelmek istedik. Maalesef hiç kar göremedik, sadece tepelerde kalmış biraz, kar yok. Umduğumuzu bulamadık hiç kar yok. Karların erimesi hiç iyi değil, bu mevsimde buralarda yoğun kar olması gerekiyor" dedi.