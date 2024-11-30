Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Gölü Milli Parkı, geçtiğimiz hafta sonu 3 gün etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluştururken, kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışına ve soğuk havaya aldırış etmeyen doğaseverler, göl çevresinde bulunan parkurda yürüyerek ve kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.