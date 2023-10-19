Bolu’nun doğa harikası mekanlarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sis Abant Gölü Milli Parkı’nda etkisini sürdürüyor. Doğa harikası mekanlardan biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgeye piknik yapmak ve gezmek için gelen ziyaretçiler sis ile karşı karşıya kaldı.

Etrafı ormanlarla çevrili olan Abant Gölü Milli Parkı’nda sisin etkisini öğleden sonra kaybetmesi bekleniyor.