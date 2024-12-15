Kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliği giyen Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda ziyaretçiler, kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkardı.

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Mili Parkı’nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaşırken, bölgeye gelen tatilciler ve çocuklar karın tadını çıkardı. Abant’a gelen tatilciler gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş de yaptı. Bol bol fotoğraf çektirerek eşsiz manzaranın keyfini süren tatilciler kar topu oynamayı da ihmal etmedi.

Eskişehir’den gelen 7 kişilik bir arkadaş grubu ise kar topu savaşı yaparak doyasıya eğlendi. Abant’ı çok beğendiklerini ifade eden gençler, bol bol fotoğraf çekti.