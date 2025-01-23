DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı kültür varlıklarından olan ‘Geçmişten Günümüze Denizli’ dergisinin 68’inci sayısı “Denizli Turizmi” temasıyla yayınlandı. Dijital derginin Denizli Kent Müzesinde yapılan tanıtımında konuşan Vakıf Başkanı Ali Abalıoğlu; “Denizli, turizmde hak ettiği yerde değil” dedi.

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2004 yılından buyana düzenli olarak yayımlanan Geçmişten Günümüze Denizli dergisinin 68’inci özel sayısı okuyucularıyla buluştu. “Denizli Turizmi” temasıyla yayınlanan dijital derginin tanıtımı, Denizli Kent Müzesinde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüdaverdi Otaklı ve dergiye yazılarıyla katkı veren uzmanların katılımıyla yapılan tanıtım etkinliğinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok tarafından katılımcılara müzedeki eserler hakkında bilgiler aktarıldı.

68’inci sayısı yayınlanan Geçmişten Günümüze Denizli dergisinin Denizli’ye kazandırılmış büyük hizmetlerden birisi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tok; “Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfının kentimiz için en güzel hizmetlerinden birisi olan bu dergi, 21 yıldır Denizli’nin tarihine ışık tutmuyor. Hem bilim dünyası hem Denizli’ye ilgi duyan herkes, kent ile ilgili merak ettikleri her konuyu bu dergide bulabiliyor. Bu yayının sürdürülmesi, Denizli adına önemlidir. 68’inci özel sayıda Denizli Turizmi ele alınmış. Farklı yönleriyle ele alınan Denizli’nin turizm değerlerini ortaya koyulmuş. Dergi aracılığıyla Denizli kültürüne büyük katkılar koyan Abalıoğlu ailesine ve Vakıf Başkanı Ali Abalıoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Denizli, turizmde hak ettiği yerde değil”

Geçmişten Günümüze Denizli dergisini 21 yıldır yayınladıklarını kaydeden Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Abalıoğlu, ‘Denizli Turizmi’ temalı özel sayının dijital ortamda okuyucularla buluştuğunu söyledi. Denizli’nin kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya gayret ettiklerinin altını çizen Abalıoğlu, “Geçmişten Günümüze Denizli dergimizi 2024 yılından bu yana çıkararak Denizli’nin değerlerine ve kültürüne katkı koymaya çalışıyoruz. Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, herhalde Türkiye’de benzeri olmayan bir dergidir. Denizli turizmi gerçekten muhteşem. Denizli, turizmde maalesef hak ettiği yerde bulunmuyor. Bilim insanı dostlarımızın destekleriyle birlikte hemen hemen son sayımızı Denizli turizmine ayırdık. Denizli turizmi, tarihin ve coğrafyanın verdiği muhteşem bir potansiyel var ama bu potansiyeli yeteri kadar kullanamıyoruz. Denizli, antik şehirler açısından dünyanın en zengin şehridir. Denizli’de 19 antik şehir var. Denizli’de İncil’de ifade edilen 7 kiliseden biri Denizli’de hatta Laodikya Antik Kentinde bulunuyor. Biz de dergimizde Denizli’nin bu potansiyelini yazdık. Ben dergiye katkı sağlayan uzmanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.