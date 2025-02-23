Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi kayakseverleri ağırladı.

Van’da üç gün önce etkili olan kar yağışının ardından sezonun açıldığı Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi’nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarasına karşı kayak yapma imkanı buldu. Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistlerin bulunduğu merkezde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kayak merkezini ziyaret eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, bölgenin en güzel kayak tesislerinden birine sahip olduklarını belirterek, yağışın ardından personelin çalışmasıyla merkezi kayak için hazır hale getirdiklerini söyledi. Hava şartları el verdiği sürece vatandaşların merkezden faydalanacağının altını çizen Özdemir, "Bu yıl bakımlarını yaptığımız merkezimizin birinci etabında hizmet vereceğiz. İkinci etabın ağır bakımlarını yaptıktan sonra gelecek yıl açacağız. Merkezimize vatandaşlar ilgi gösteriyor. Yeterli kar olmadığı için ilimizdeki sporcular başka bölgelere gitmek zorunda kalmıştı" dedi.

Kar kalınlığının kayak yapmaya elverişli olduğunu belirten vatandaşlar ise, fırsat buldukça kayak için geldiklerini söylediler.