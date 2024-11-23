Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararını uygulamayacağını açıklamasının ardından, "Roma Sözleşmesini imzalayan devletler, mahkemenin kararını uygulamakla yükümlüdür. Bu isteğe bağlı değildir" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararını uygulamayacağını açıklamasının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den yanıt geldi. UCM’nin verdiği kararların tüm blok ülkeleri için bağlayıcı olduğunu söyleyen Borrell, "Üyeler, Roma Sözleşmesini imzalayan devletler, mahkemenin kararını uygulamakla yükümlüdür. Bu isteğe bağlı değildir" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde basın toplantısında konuşan Borrell, "Söyleyebileceğim tek şey, mahkeme tarafından verilen tutuklama kararlarının Macaristan tarafından da, AB’nin tüm üyeleri tarafından da uygulanması gerektiğidir. Eğer bunu yapmazlarsa, o zaman yasal yükümlülüğün yerine getirilmemesi gibi hukuki bir durum söz konusu olur" ifadelerini kullandı.