İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yasadışı göçmenlere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ait sahte kimlik kartı ve pasaport ile sürücü belgesi hazırlayan şebeke çökertildi. Yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı baskın polis kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

5 yabancı yakalandı ve tutuklandı

Yapılan incelemede, Büyükçekmece ve Esenler ilçelerinde iki ayrı adreste AB üyesi ülkelere ait sahte kimlik belgesi ve pasaport imal edildiği belirlendi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan fiziki takibin ardından söz konusu adrese 31 Ocak’ta düzenlenen operasyonda, A.E.(28), E.E.(37), M.H.(30), M.E.(26) ve M.H.J.(29) adlı yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Binlerce belge ve çok sayıda aparat ele geçirildi

Yapılan aramalarda, birliğe üye ülkeler adına hazırlanmış 2 bin 759 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 70 sahte pasaport ve 2 bin 340 vize etiketi, basıma hazır 13 bin 500 kimlik kartı, 5 bin 500 boş pasaport sayfası, bin 620 lamine filmi, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 400 güvenlik hologramı, 2 lazer kazıma ve markalama makinası, bir lazer kesim gravür makinası, 12 kart basım cihazı, 5 dizüstü bilgisayar, 6 mor ışık cihazı, 8 yazıcı, 3 lamine kaplama, 3 NFC cihazı, bir sıcak baskı cihazı, 3 pasaport okuyucu ile çok sayıda pasaport ve kimlik yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

Belge başı 3 bin euro

Sahte belge şebekesinin, vatandaşlık kimliklerini ve pasaportlarını yasadışı gömenlere ve firari durumdaki kaçak kişilere tanesini 3 bin eurodan sattıkları belirlendi. Kardeş oldukları anlaşılan ve sahte belge hazırlamada uzmanlaşan A.E., E.E., M.H., M.E. ve M.H.J. adlı 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan zanlılar haklarında başlatılan tahkikatın ardında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen sahte kimlik ve pasaportlar emniyette sergilendi.