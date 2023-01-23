Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Ukrayna’ya 7’inci askeri destek paketi üzerinde anlaştığını belirterek, Mahsa Amini protestolarına yönelik müdahaleleri nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Ukrayna’ya 7’inci askeri destek paketi üzerinde anlaştığını belirterek, Mahsa Amini protestolarına yönelik müdahaleleri nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıda Ukrayna’nın ele alınan ilk konu olduğunu belirterek, “AB olarak Ukrayna’ya desteğimiz gerektiği kadar devam edecek” dedi.

Borrell, AB ve Ukrayna arasında savaşın başından bu yana düzenlenecek ilk zirveyi 3 Şubat’ta gerçekleştirmek için hazırlıklar yapıldığını bildirerek, zirvenin aynı zamanda Ukrayna’nın AB’ye adaylık başvurusundan sonra gerçekleşecek ilk zirve olduğunu belirtti.

AB’den Ukrayna’ya yeni askeri destek paketi

AB Dışişleri Bakanlarının Ukrayna’ya 7’inci askeri destek paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktaran Borrell, AB yardımlarının 500 milyon euro ek bütçe ile toplamda 49 milyar euroluk bir AB desteği düzeyine ulaşıldığını söyledi. Bu yardımlarla AB’nin Ukrayna’ya en çok fon sağlayan yapı olduğunu belirten Borrell, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve kendini savunma haklarına bağlı kaldıklarını ancak Rusya’nın bugüne kadar dürüst ve yaşanabilir bir barış yaklaşımda bulunmadığını söyledi.

AB’nin bugüne kadar aldığı yaptırım kararlarının işe yaradığını söyleyen Borrell, petrol fiyatlarının varil başına 80 dolar yerine 40 dolara satılır hale geldiğini, yaptırımlar sayesinde Rusya’nın varil başına 30 dolar kaybetmeye başladığını açıkladı.

Borrell, Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü

Toplantının diğer bir gündem maddesi olan Filistin’e değinen ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştüklerini ifade eden Borrell, bölgedeki durumun son derece üzücü olduğunu, AB olarak kendi içlerinde Filistin ile ilişkileri ele almaya devam edip iki devletli bir çözüme ulaşılması için çaba harcanacağını aktardı. Filistin’de bir seçim takvimi oluşturulması gerektiğine değinen Borrell, AB’nin Filistin’e desteğinin devam ettirileceğini söyledi.

İran’a 4’üncü yaptırım paketi kabul edildi.

İran’a karşı 4. yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını ifade eden Borrell, İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı. Borrell, yaptırım listesinde politikacılar, medya çalışanları ve Devrim Muhafızlarının bazı üyelerinin yer aldığını ifade etti.

AB sivil heyeti Ermenistan’da göreve başladı

Borrell ayrıca, yaklaşık 100 kişiden oluşan bir AB sivil heyetinin Azerbaycan ile ilişkiler ve gelişmeleri AB’ye rapor etmek üzere Ermenistan’da göreve başladığını söyledi.

Kosova ve Sırbistan’a çağrı

Kosova ve Sırbistan konusunda da taraflara çağrı yapan Borrell, taraflardan ciddi ve sorumlu bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.