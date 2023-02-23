Avrupa Birliği (AB) tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Ukrayna, Avrupa ailemizin bir parçasıdır” denildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Ukrayna, Avrupa ailemizin bir parçasıdır” denildi.

AB üyesi 27 ülke tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıldönümü nedeniyle ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bir yıl önce Putin Rusya’sı, Ukrayna’ya karşı vahşi saldırı savaşını başlattı’’ ifadeleri kullanılarak, “Ukrayna halkı anavatanlarını ve uluslararası hukukun temel ilkelerini Rus saldırganlığına karşı savunmada inanılmaz bir direniş gösterdi. Rusya’nın suçlarıyla karşı karşıya kaldıklarında demokrasi ve özgürlüğü savunmada kararlılık, zorluklar karşısında dayanıklılık ve haysiyet gösterdiler’’ denildi.

“Bu saldırı barışa karşı bir suçtur”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaşın büyük bir suç olarak nitelendirildiği açıklamada, “Ukrayna halkı dünyaya Ukrayna’nın geleceğine Ukraynalıların karar vereceğini gösterdi. Hiçbir ülkenin komşusunu işgal etme, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme hakkı yoktur. Bu saldırı barışa karşı bir suçtur. BM Şartı’nı, BM ilkelerini ve insanlık değerlerini ihlal ediyor. Bu tür suçlar karşısında pasif kalamayız ve kalmamalıyız. Rusya sistematik olarak sivilleri hedef aldı, şehirleri yok etti ve Ukrayna kimliğine saldırdı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı savaşıyla bağlantılı olarak işlenen savaş suçları ve diğer en ciddi suçlardan sorumlu olan herkesin hesap vermesini sağlamaya kararlıyız’’ denildi.

“Gıda ve enerji silah olarak kullanıldı”

Savaş nedeniyle yükselen gıda ve enerji fiyatlarına dikkat çekilen açıklamada, “Rusya, gıda ve enerjiyi silah haline getirdi, son derece sorumsuz nükleer tehditlerde bulundu ve savaş hakkında yanlış haberler yaydı. Rusya’nın saldırganlık savaşı ve sonuçları, başta küresel ekonomi, gıda ve emtia fiyatları üzerindeki etkisi olmak üzere birçok ülkeyi önemli ölçüde etkiledi. AB, bu etkileri azaltmak ve en çok ihtiyaç duyan ülke ve insanlara yardım sağlamak için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir” denildi.

“Ukrayna, Avrupa ailemizin bir parçasıdır”

Ukrayna’ya desteğin devam edeceği vurgulanan açıklamada, AB ve ortaklarının hızlı ve birlik içinde hareket ettikleri, Ukrayna ve halkının yanında dimdik ve tam dayanışma içinde durmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, “Tüm Ukraynalılar barış içinde yaşamayı hak ediyor. Ukrayna, Avrupa ailemizin bir parçasıdır. Ukraynalılar Avrupa Birliği içinde bir gelecek arzularını dile getirdiler ve biz de Ukrayna’ya aday ülke statüsü vererek bunu kabul ettik. Ukrayna halkının tercihi barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklara saygı ve refahtır’’ denildi.

Yaptırımlar ile dondurulan Rus varlıklarının AB ve uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna için kullanılmaya çalışıldığı hatırlatılan açıklamada, bu kaynakların Ukrayna’nın yeniden inşasını desteklemeye kullanılacağı ve savaşın sona erdirmesi için Rusya üzerindeki toplu baskının artırılacağı bildirildi. Açıklamada, “Bu amaçla onuncu yaptırım paketini kabul edeceğiz ve AB yaptırımlarını delmeye çalışanlara karşı adım atacağız. Başkan Zelenskiy’nin barış formülünü destekliyoruz. Uluslararası ortaklarımızla birlikte, Ukrayna’nın kazanmasını, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini, barışın ve Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını, Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesini ve adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. O güne kadar dinlenmeyeceğiz” denildi.