Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale’nin Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’i ziyaret eden Meyer-Landrut, Hisarlık Tepe’deki Şehitler Abidesi’nde bölge ve Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldı. Daha sonra eşi Brigitte Landrut ve Alan Başkanı Kaşdemir ile temsili şehitliğe bırakarak Atatürk Heykeli’ne çelenk sundu.

Büyükeliçi Meyer-Landrut, Fransız Askeri Mezarlığı ile İngiliz Milletler Topluluğu Heykel’ini ziyaret etti. Daha sonra buradan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde hazırlanan sunumu izledi.

Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde bulunan anı defterine, "Geçmişte kanla yıkanmış bu topraklarda bugün birlikte olmamız ve yarın da beraber olacağımız gerçeği, şehitlerin fedakarlıklarını unutmayacağımızın bir göstergesidir. Bugün de yarın da dünya barışını koruma yönündeki kararlılığımız devam edecektir. Ruhlarınız şad olsun" notunu yazarak imzaladı.