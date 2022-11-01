Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Samsun’da katıldığı bir açılışta Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasıyla alakalı olarak, “Rusya tarafından bu anlaşmanın bloke edilmesi tamamen haklı gerekçeleri olmayan bir karar” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Samsun’da katıldığı bir açılışta Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasıyla alakalı olarak, “Rusya tarafından bu anlaşmanın bloke edilmesi tamamen haklı gerekçeleri olmayan bir karar” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki 19 büyükelçi ile birlikte bir dizi açılış ve ziyaret için Samsun’a geldi. Samsun’daki AB ve UNİCEF destekli prefabrik okulun açılışını gerçekleştiren Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, program sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Landrut, Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasında haklı gerekçelerinin olmadığını söyledi.

“Rusya tarafından bu anlaşmanın bloke edilmesi tamamen haklı gerekçeleri olmayan bir karar”

Tahıl koridorunun tekrar açılması için Türkiye’nin gösterdiği gayreti taktir ettiklerini dile getiren Nikolaus Meyer-Landrut, “Rusya tarafından bu anlaşmanın bloke edilmesi tamamen haklı gerekçeleri olmayan bir karar. Çünkü Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye’nin de katkılarıyla yapılmıştı. Gerçekten bu krizin çözümü yönünde çok önemli bir katkıydı. Türkiye’nin bu anlaşmanın devamı yönünde gösterdiği çabalardan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Umuyorum ki başarıya ulaşır. Çünkü gerçekten ihtiyaç duyulan bir ürün. Avrupa Birliği’nin şu anda işleyen bir sistemi var. Bu da kara yolu koridorundan tahıl ithalatı ile ilgili. Şu anda bu koridor işliyor. Bu koridordan da deniz yoluyla yapılan ithalat kadar tahıl ithal edilebiliyor, devam ediyor. Ben Avrupa için bir sorun olacağını görmüyorum. Asıl sorun; daha düşük gelirli ülkeler ve özellikle Ukrayna’dan tahıl ithal eden ve ithalata bağımlı ülkeler açısından olacak. O yüzden böyle bir gıda krizinden bu ülkeler için kaçınmak gerekiyor. Türkiye’de bu yönde çaba gösteriyor. Biz de bu yönde yaptığı çalışmaları taktirle karşılıyoruz” diye konuştu.