Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu’nda patlak veren yolsuzluk skandalı hakkında, “Yolsuzluk skandalı AB’nin saygınlığını yaraladı” ifadelerini kullandı. AP Başkanı Roberta Metsola ise, Avrupa demokrasisinin tehlike altında olduğunu belirterek, “Demokrasimiz saldırı altında” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu’nda patlak veren yolsuzluk skandalı hakkında, “Yolsuzluk skandalı AB’nin saygınlığını yaraladı” ifadelerini kullandı. AP Başkanı Roberta Metsola ise, Avrupa demokrasisinin tehlike altında olduğunu belirterek, “Demokrasimiz saldırı altında” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda patlak veren yolsuzluk skandalı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin yolsuzluk skandalı nedeniyle ciddi şekilde itibar kaybettiğini belirterek, “Yolsuzluk skandalı AB’nin saygınlığını yaraladı” dedi.

AB vatandaşlarını yakından ilgilendiren ekonomik kriz ve enerji krizi gibi sorunlarla boğuşurken ortaya çıkan bu skandalın AB için son derece olumsuz etkileri olduğunu belirten Michel, gelecekte bu durumların yaşanmaması, yolsuzluk ve kara para aklama konusunda 27 AB üye ülkesi olarak dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti.

AB’nin imajının onarılması gerektiğini vurgulayan Michel, bunun Avrupa projesi için var olma mücadelesi mahiyetinde olduğunu açıkladı.

“Demokrasimiz saldırı altında”

İtalya’da düzenlenen 15. İtalya Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuşan AP Başkanı Roberta Metsola ise, Avrupa demokrasisinin tehlike altında olduğunu belirterek, “Demokrasimiz saldırı altında. Demokratik olmayan aktörler Avrupa’yı paralarıyla satın almak istiyor. Böyle davrananlara yanıtımızı sert bir şekilde verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.