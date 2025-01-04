Melikgazi Belediyesi; Avrupa Birliği desteğiyle Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından (CPVA) aldığı hibe destekli ’The Solar City Projesi’ ile tam yüzde 70 oranında tasarruf sağladı.

’The Solar City Project’ isimli proje çerçevesinde kurulan güneş enerjisi santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilerek tasarruf sağlandığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele etmek için örnek ve özgün bir projeyi hayata geçirdik. ’The Solar City Project’ isimli projemiz Avrupa Birliği’nden hibe desteği aldı ve yaklaşık 1 yıl içerisinde güneş enerji santrali, elektrikli araç şarj istasyonu, tarımsal sulama için kullandığımız güneş panelleri ile yüzde 70 oranında tasarruf sağladık. İklim değişikliği ile mücadele noktasında üzerimize düşen görevi yerine getirmek için güzel bir ivme kazandık. Belediyemiz ana hizmet binası çatısına, otopark alanına kurduğumuz santral ile belediyemizin güneş enerji santrali 3500 kWp gücüne çıkmış oldu. Elde edilen enerji ile belediyemizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanıyor. Elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılayacak Elektrikli Araç Şarj İstasyonumuzun harcadığı enerji için yine güneş enerjisinden istifade ettik. Aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılan su motorlarının güneş enerjisi ile çalışmalarını sağlayacak sistem oluşturarak tarıma katkı sağladık. Melikgazi’mizin çevre temizliğinde kullanılmak için elektrikli geri dönüşüm atık toplama aracı satın alarak hizmet sağladık. Melikgazi’miz için ileriye dönük, sürdürülebilir, inovatif, yenilikçi projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Çünkü hizmet aşkı bunu gerektirir" dedi.