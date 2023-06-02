Düzce Üniversitesi himayesinde Türkiye’de ilk defa AB projesi, yurt dışından gelen eğitmenlerin desteğiyle, uygulamalı uluslararası Mikrobiyolojik Korozyon Eğitimi (MIC) yapıldı.

Uluslararası alanda düzenlenen eğitim programına ülkemizin çeşitli şehirlerinin yanında, İngiltere, İtalya, Kanada, Almanya, Danimarka, Hindistan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden katılım sağlandı. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Program Yürütücüsü Prof. Dr. Hüsnü Gerengi’nin açılış konuşması ile başlayan eğitim programı 5 gün boyunca devam etti.

Korozyon eğitimi firma ziyaretleri ile pekiştirildi

Eğitim programlarının bir parçası olarak Düzce’nin firmalarını ziyaret eden katılımcılar, firma yetkilileri tarafından bilgilendirildi. Realkom fabrikasında Genel Müdür Mutlu Kayan tarafından karşılanan katılımcılar, fabrikanın üretimi hakkında bilgilendirilerek, gruplar halinde fabrika içerisinde incelemelerde bulunmak için yetkililer eşliğinde çalışma alanlarını gezdi. Düzce Belediyesi’ne ait Atık Su Arıtma Tesisindeki temizlik ve bakım çalışmalarını da yerinde inceleyen ekip, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Düzce’nin doğal güzellikleri ve tarihiyle dinlendiler

Eğitim programının ardından Helenistik Çağ’dan (MÖ 300-30) ve Roma döneminden Düzce’ye ve insanlık tarihine miras kalan (MÖ 30-MS 300) Prusias ad Hypium Antik Kent alanını ziyaret eden misafir heyet, yapılan çalışmalar için yetkilileri tebrik ederek, çıkarılan eserleri dikkatle incelediler. Akçakoca Ceneviz Kalesi’ni ve Bolu Abant Gölü Tabiat Parkı’nı da ziyaret eden heyet, eğitim programının yorgunluğunu, bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi kültürü ile giderdiler.

Akademisyen ve araştırmacılardan eğitim alma şansını buldular

Uluslararası alanda tanınmış akademisyenlerin eğitim verdiği MIC programında; Dr. Hüsnü Gerengi, Dr. Esra Sungur, Dr. Tuğçe Tüccar, Dr. Moses M. Solomon, Mr. Mattew Snape, Dr. Torben Lund Skovhus, Dr. Pierangela Cristiani, Mr. Rick Eckert, Dr. Judit Knisz ve Dr. Biwen AnStepec bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Program, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara ve Prof. Dr. Hüsnü Gerengi’in katılımcılara sertifikalarını takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.