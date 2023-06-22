Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, heyetiyle birlikte ziyaret ettiği Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda depremin şehir ekonomisine verdiği zararlar hakkında detaylı bilgi verildi.

6 Şubat’ta meydana gelen depremin Malatya ekonomisine verdiği zarar hakkında Büyükelçi Landrut’a bilgiler veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Basri İlhan, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler tarifi mümkün olmayan acı ve yıkımları beraberinde getirdi. Yaşanan felaket binlerce insanımızı hayattan koparırken, geride kalanlar için üstesinden gelmesi çok zor yaşam şartları bıraktı. Böylesi bir dönemde yapılan bu dostane ziyaretler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

Malatya olarak depremden büyük yaralar aldıklarını ifade eden İlhan, 20 bine yakın işyerinin deprem nedeniyle ağır hasar aldığını söyledi. Şehrin ticari hayatının yerle bir olduğunu vurgulayan İlhan, “OSB’de bulunan fabrikalarımız yapısal hasar almasa da personellerimizin büyük bir bölümü başka illere gitti. Şuanda fabrikalarda yüzde 50 personel kapasitesi ile üretimler yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu durumunda Malatya’nın ihracatının düşmesine yol açacağını söyleyen İlhan, “İhracat bizim en önemli ekonomik girdimiz. 2023 yılının ilk 5 ayında 147 milyon dolar ihracatın 81 milyon dolarını AB ülkelerine yapmışız. AB ülkeleri Malatya’mızın en önemli ihracat pazarı. Üretimimizin toparlanması, ihracat hızımızın yeniden yükselmesi ve ticari hayatımızın ayağa kalkması için ciddi finans desteklerine ihtiyacımız var. AB fonlarından üyelerimizin en üst seviyede faydalanmasını istiyoruz. Bu konuda her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

“AB en büyük ihracat pazarımız”

Avrupa Birliği pazarının Malatya’nın en büyük ihracat pazarı olduğuna da değinen İlhan, şunları söyledi:

“İlimiz ekonomisi ağırlıklı olarak kayısı üzerinedir. Malumunuz Malatya Kayısısı, ülkemizin AB Coğrafi İşaret Belgesi olan 12 ürününden birisidir. Yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı Kayısımız, 115 ülkeye ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır. Kayısımızın, AB ülkelerindeki tüketiminin daha da artması ve tanıtılması adına Sayın Büyükelçimizin desteklerini bekliyoruz. Az evvel de ifade ettiğim gibi Avrupa Birliği pazarı Malatya’mızın en büyük ihracat pazarıdır. “Bu açıdan Avrupa Birliği ile ortak gelecekte daha fazla işbirliği geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz”

“Malatya’mıza pozitif farklılık talep ediyoruz”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projelerinde Malatya’ya pozitif farklılık talebinde da bulunan İlhan, Devam eden proje bütçelerinin günümüz ekonomik şartlarına göre şekillenmesinin depremin yaralarının sarılmasında önemli bir katkı olacağının da altını çizdi.

Malatyalı sanayicilerin AB ülkelerine vize konusunda ciddi sorunlar yaşadığını da aktaran İlhan, bu konuda kolaylık sağlanmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, verilen bilgilerden dolayı teşekkür etti. Talepleri not eden Landrut, gerekli desteği sunmaya hazır olduklarını belirti.

Toplantıda Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Mahmuthan Kasap, Mustafa Duyar ve Batuhan Demirel de yer aldı.