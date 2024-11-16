Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki tarihi Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB büyükelçileri, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında, büyükelçilere antik kentin köklü tarihi ve ilçenin zengin kültürel mirası hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla AB büyükelçilerine teşekkürlerini iletti.