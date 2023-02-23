Belçika’da bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binalarına Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıldönümünün arifesinde Ukrayna bayrağının silüeti yansıtıldı.

Belçika’da bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binalarına Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıldönümünün arifesinde Ukrayna bayrağının silüeti yansıtıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarın 1’inci yıldönümü olması nedeniyle Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binalarına Ukrayna bayrağının silüeti yansıtılarak, Ukrayna’ya destek mesajı verildi. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Bir yıl önce, bildiğimiz şekliyle dünya değişti. Rusya, demokratik değerlere ve barışa saldırarak tam ölçekli bir işgalle Ukrayna’ya saldırdı. Bu gece genel merkezimizde Ukrayna bayrağının renkleri parlıyor. AB, her zamankinden daha fazla Ukrayna ve halkının yanında yer almaktadır” denildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gece binalarımızı Ukrayna’nın renkleri süslüyor. Ukrayna halkının cesaretini, ölenlerin hatırasını ve bütün bir ülkenin direnişteki cesaretini onurlandırıyoruz. Bu aydınlatma, birlikte en karanlık zamanların bile üstesinden gelebileceğimizin bir hatırlatıcısı olsun” dedi.

Ukraynalı mülteciler ve STK üyelerinden oyuncak ayılı protesto

Avaaz adlı sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri ve Ukraynalı mülteciler ise, Brüksel’deki Schuman Kavşağı’ndaki AB binalarının önüne oyuncak ayılar ve mumlar koydu. Çatışmaların yaşandığı bölgelerden Rusya’ya kaçırılan çocuklara dikkat çekilen eylemde, "Ukrayna için adalet" ve "Çalınan çocukları evlerine geri getirin" yazılı pankart açıldı.