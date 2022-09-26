Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni "KA 107" proje bütçesinde, Türkiye birincisi olması sebebiyle tebrik etti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni "KA 107" proje bütçesinde, Türkiye birincisi olması sebebiyle tebrik etti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Ankara’daki temasları çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’yı makamında ziyaret etti. Dışişleri AB Başkanlığında gerçekleşen görüşmede Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Rektör Çiftçi ve ekibini ulusal ajans tarafından desteklenmeye layık görülen Erasmus projelerinden KA 107 proje bütçesinde, Türkiye birincisi olması sebebiyle tebrik etti. Daha önce de Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret eden Kaymakçı, Türkiye’nin uluslararası etkisinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Avrupa Birliği eğitim fırsatlarını çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Rektör Harun Çiftçi de, "AB ülkeleri ile öğrencilerimizin gerek eğitim gerekse staj hareketlilikleri konusunda yoğun temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede ziyaret ettiğimiz Bulgaristan Turizm Bakanlığı’nda yapmış olduğumuz protokoller, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerinin AB içerisinde staj ve eğitim hareketliliklerine katkı saylayacaktır. Ayrıca KA103 ve KA171 proje hareketlilikleri çalışmalarında da ÇAKÜ olarak başarılı adımlar atmayı planlıyoruz" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise Çankırı’ya değer katan kurumların başında gelen Çankırı Karatekin Üniversitesinin uluslararası görünürlüğünün artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek ÇAKÜ’ye her platformda gereken desteği vereceklerini yineledi.

Rektör Çiftçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymayçı’yı ÇAKÜ’ye davet ederek akademisyenler, öğrenciler ve idari personele AB işbirliği eğitim ve kültürel hareketlilikleriyle ilgili program talebini iletti. Bu talebe çok olumlu yaklaşan Kaymakçı, Çankırı’yı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni oldukça önemsediğini, bu sebeple yakın bir zamanda üniversiteyi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Kaymakçı, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Rektör Çiftçi ve Vali Ayaz’a teşekkür etti. Görüşme hediye takdimiyle sona erdi.