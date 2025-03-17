İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, yılın ilk konserini 20 Mart Perşembe günü saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da veriyor. Elanie Kelly şefliğinde yapılacak konserin solistliğini ise Kartal Karagedik üstleniyor.İZMİR (İGFA) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’nın konserine ev sahipliği yapacak. 20 Mart Perşembe günü saat 20.30’da düzenlenecek konser, orkestranın yeni yıldaki ilk konseri olma özelliğini de taşıyor.

Kulakların pasını silecek konserde şef Elaine Kelly de Türkiye’ye ilk kez konuk olacak. Muhteşem konserin solistliğini Kartal Karagedik yapacak.

Konserin biletleri kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden satışa sunuluyor.