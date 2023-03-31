Anadolu Üniversitesi ile kısa adı AAOU olan Asya Açık Üniversiteler Birliği arasında “36. Asya Açık Üniversiteler Birliği Yıllık Konferansının (AAOU 2023)” düzenlenmesi ve ev sahipliği konusunda mutabakata varıldı.

Konuya ilişkin mutabakat metni, 29 Mart günü çevrim içi olarak düzenlenen törenle Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve AAOU Başkanı Prof. Ojat Darojat tarafından imzalandı. Törende Rektör Yardımcıları Prof. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Fatih Temizel, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin ve AÖF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serpil Koçdar ile AAOU yetkilileri de hazır bulundu. İmzalanan mutabakat metnine göre 2023 yılı içerisinde AAOU 2023 Konferansının düzenlenmesi ve ev sahipliği görevlerini Anadolu Üniversitesi’nin üstlendiği bildirildi. Konferansla ilgili ayrıntılı bilginin ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Anadolu Üniversitesi 2022 yılında AAOU’ya tam üye olan ilk Türk üniversitesi olmuştu. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi 2023 yılında hem Asya Açık Üniversiteler Birliği hem de Avrupa Açık ve Uzaktan Öğrenim Üniversiteleri Birliği (EADTÜ) yıllık konferansına ev sahipliği yapacak. Böylece Anadolu Üniversitesi, Asya ve Avrupa kıtalarının önde gelen üniversitelerini Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’de buluşturacak.