Kütahya’da Motosikletli Polis timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Asayiş şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.K.(37) isimli şahsın idaresindeki Z.K.(26) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.