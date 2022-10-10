Zincir market A101, Türkiye’nin güvenilir isimlerinden biri olan Müge Anlı ile iş birliğine imza attı.

Zincir market A101, Türkiye’nin güvenilir isimlerinden biri olan Müge Anlı ile iş birliğine imza attı.

A101 ile Müge Anlı iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Müge Anlı, zincir marketin kampanyası için kamera karşına geçti. “Basit bi’ Soru” kampanyasıyla ortaya atılan “A101 büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük?” sorusu tartışılmıştı. Kampanyanın ilk filmlerinde halkı ikiye ayıran bu paradoks devam filmlerinde TV programlarına taşınarak yeni bir boyut kazanmıştı. Kampanyanın son filminde ise Müge Anlı devreye girerek tartışmalara son noktayı koyuyor. İşin içinden çıkılamadığını gören Müge Anlı, A101 tırıyla bir meydana gelerek kalabalığın arasına karışıyor. “Büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük?” sorusunu insanlarla birlikte tartışıyor ve sonunda da olayı çözüme kavuşturuyor. Filmin sonunda %101 ARKASINDAYIZ diyerek de A101’in kalite ve ucuzluğuna vurguda bulunuyor.

Sadece güvendiği ve onayladığı firmalarla çalışan, iş birliği konusunda son derece titiz tavrı ve seçiciliği ile bilinen Müge Anlı, markaya olan inancını ve iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepimizin güvenerek ve severek alışveriş yaptığı A101, ucuz fiyatları, yaygınlığı ve kalitesiyle, kısa zamanda tüm evlere girerek, yüreklerimizi fethetti. Kalite standardını uygun fiyatlarla herkesin erişimine sunması sebebiyle market, özellikle beğendiğim, büyüklüğüne ve ucuzluğuna tereddütsüz güvendiğim bir marka’’ dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçlarında, Türkiye’nin en güven duyduğu ilk 3 isim arasında yer alan Müge Anlı ve dünyanın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki tek Türk şirketi olan A101’in bir araya gelmesi, iki güvenilir ismin güçlü ve uyumlu iş birliği olarak yorumlanıyor. Kreatif sürecini Concept İstanbul’un üstlendiği reklam kampanyasının yönetmen koltuğunda ise DEPOfilm’den İlkay Kopan oturuyor.