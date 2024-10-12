UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında 14 Ekim’de İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İzlanda’ya yapacağı yolculuk öncesinde Samsun’da yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Dün akşam Karadağ ile oynanan mücadeleye ilk 11’de başlayan futbolcular takım otelinde rejenerasyon idmanı yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde gerçekleştirilen saha çalışmasında yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, taktik, son vuruş çalışmaları ile devam etti. Son bölümde ise çift kaleli taktik oyun oynandı. Karadağ ile oynanan karşılaşmada sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz, bugün yapılan çalışmalara katılmadı.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da sabah yapılan antrenmanı izledi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Samsunspor Futbol Akademisi Koordinatörü Savaş Serdar, antrenmanın sonunda A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya çiçek vererek, İzlanda karşılaşmasında başarılar diledi. İtalyan teknik adam da Çapa ve Serdar’a konukseverlikleri için teşekkür etti.

Teknik Direktör Montella ve milli futbolcular idmanın sonunda Samsunspor Akademisi’ndeki minik futbolcularla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

A Milli Takım kafilesi, saat 15.30’da Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan kalkacak Türk Hava Yolları’na ait uçakla İzlanda’daki Keflavk Uluslararası Havalimanı’na yolculuk edecek, oradan da otobüsle başkent Reykjavk’deki kamp yapacağı otele geçecek.