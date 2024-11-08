A Milli Takım’ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta 16 Kasım’da Kayseri’de Galler ve 19 Kasım’da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Kariyerini Portekiz’in Porto kulübünde sürdüren ve daha önce genç milli düzeyde İsveç’i temsil eden Deniz Gül ile Belçika’nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30’da yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

Ay-yıldızlı kadroda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Doğucan Haspolat (KVC Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (FC Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (SL Benfica), Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler

(Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız

(Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)