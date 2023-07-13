Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadınlar Takımı, 14-21 Temmuz tarihleri arasında Hakkari’de hazırlık kampına giriyor.

Hakkari Bedensel Engelliler Derneğince yapılan açıklamada, derneğin talebi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın konaklama ve diğer giderleri üstlendiği belirtildi. Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, her daim desteklerini esirgemeyen Vali İdris Akbıyık’a, organizasyona destek veren kurum müdürlerine ve Sümbül Engelliler Spor Kulübüne teşekkür etti.

A Milli Takım Antrenörlerinden Cengiz Çatal ise Bedensel Engelliler Derneğinin ve Sümbül Engelliler Spor Kulübünün koordinasyonunda kentte ilk defa bir milli takım kampı organizasyonunun gerçekleştirilmesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Hakkarili olarak yine milli takım sporcularından Hakkari takımında yetişmiş Zümeyran Polat Tekçe ile birlikte ev sahibi olduklarını belirten Çatal, "Bu kampın planlama sürecinde başta Valimiz İdris Akbıyık’ın desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Bedensel Engelliler Derneğimizin ve Sümbül Engelliler Spor Kulübümüzün koordinasyonunda şehrimizde ilk defa bir milli takım kamp organizasyonun gerçekleştirilmesinin heyecanını yaşıyoruz. 14-21 Temmuz Hakkari kampını tamamladıktan sonra İran’ın Tebriz şehrinde İran takımı ile ikili kampa girecek olan millilerimiz, son toplanma kampını Türkiye’de gerçekleştirdikten sonra Rotterdam - Hollanda’da yapılacak Avrupa şampiyonasına katılacaktır’’ dedi.