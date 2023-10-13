Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol kanattan Kerem’in pasında Barış Alper'in penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Kerem’in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can’ın kafa vuruşu kaleci Livakovic’te kaldı.

81. dakikada sağ kanattan Majer’in ortasında Petkovic’in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

90. dakikada hakem Anthony Taylor, ceza sahası içinde Hakan’ın eline top çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.



Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic (Sosa dk. 80) Gvardiol, Sutalo, Kovacic (Beljo dk. 80), Modric, Brozovic, Brekalo (Vlasic dk. 63) Pasalic (Majer dk. 63), Musa (Petkovic dk. 63)

Yedekler: Labrovic, Ivusic, Erlic, Vida, Moro, Juranovic

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail (Kaan Ayhan dk. 86), Hakan, Salih Özcan, Kerem (Kenan Yıldız dk. 86), İrfan Can (Yunus Akgün dk. 65), Barış Alper (Bertuğ Yıldırım dk. 75)

Yedekler: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Barış Alper (dk. 30) (Türkiye)

Sarı kartlar: Brozovic, Barisic, Modric, Petkovic (Hırvatistan), Barış Alper, Uğurcan, Bertuğ, Yunus Akgün (Türkiye)