Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Çekya: 0 (Maç devam ediyor)

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Çekya: 0 (Maç devam ediyor)

Türkiye, özel maçta Gaziantep Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de Çekya ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala ay-yıldızlı ekip, otelden mili takım otobüsüne binerek karşılaşmanın oynayacağı stada doğru hareket etti.

A Milli Takım, Çekya ile saat 20.00’de oynayacağı hazırlık karşılaşması için konakladığı otelden ayrılarak stada doğru yola çıktı.

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